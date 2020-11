San Ferdinando, 24 casi di positività e un decesso a causa del Covid. Le comunicazioni del sindaco Puttilli

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Covid-19, comunico che ad oggi, ore 18.50, mi risultano e sono saliti a 24 i casi di positività al SARS-Cov-2 a San Ferdinando di Puglia.

Per domani, ho disposto con Ordinanza la chiusura del Comune per urgente attività di sanificazione conseguente ad un caso di positività di un dipendente comunale.

Inoltre, mi addolora dover comunicare che abbiamo avuto il primo decesso di un paziente sanferdinandese positivo al Covid.

Il servizio comunale di Assistenza sociale e la locale Protezione Civile restano in quotidiano contatto con le tante famiglie in quarantena ed in attesa dei tamponi.

A tal proposito, stamane, unitamente al Presidente della Provincia e al Sindaco di Trinitapoli, abbiamo chiesto l’immediata attivazione presso il Distretto ASL di Margherita di Savoia del presidio utile a velocizzare l’effettuazione dei tamponi per i nostri tre Comuni a supporto dei locali Dipartimenti di Prevenzione.

È inutile sottolineare che bisogna limitare al massimo e sempre più la nostra vita sociale e che, nel contempo, le forze di polizia dovranno sempre più garantire la necessaria attività di controllo prevista dalle vigenti disposizioni statali, regionali e comunali.»

SALVATORE PUTTILLI (Sindaco di San Ferdinando di Puglia)