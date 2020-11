L’Amministrazione Lodispoto a lavoro per riqualificare la città. Progetti in cantiere per più di 10 milioni di euro

MARGHERITA DI SAVOIA - In queste settimane, l’Amministrazione comunale di Margherita di Savoia, guidata dal sindaco e presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, avv. Bernardo Lodispoto, è a lavoro su un doppio fronte: da una parte una vigile azione di contrasto all’epidemia da Covid-19, che non sembra risparmiare la città salinara in questa seconda ondata; dall’altra una estesa azione di riqualificazione della città. In campo progetti per più di 10milioni di euro che dall’inizio del nuovo anno interesseranno diversi settori: sicurezza, riqualificazione urbana (in particolare delle periferie), sport, cultura, sviluppo turistico, sostegno all’agricoltura, scuola, ambiente.

Nello specifico, questi i progetti che l’Amministrazione Lodispoto metterà in campo:

VIDEOSORVEGLIANZA: due progetti per una “Margherita sicura”. Il primo affidato alla CIDEE Elettra, il secondo alla ditta Montanaro Domenico. Tramite la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, presentato un ulteriore progetto con richiesta di finanziamento di 188.000,00 euro per l’installazione di altre 15 videocamere.

PONTE DI PORTO CANALE: finanziamento di 250.000,00 euro per la messa in sicurezza del ponte che sovrasta il porto margheritano.

CCR ZONA TORRETTA: finanziamento di 450.000,00 per i lavori nella zona industriale.

PALAZZETTO DELLO SPORT: attivato un mutuo per un importo pari a 1.000.000,00 euro per la realizzazione del Palazzetto dello Sport a ridosso del vecchio tensostatico. Una struttura per lo sport e per l’organizzazione di eventi.

CAMPO SPORTIVO COMUNALE: il progetto “Sport e periferie” garantirà un importo di 700.000,00 euro la riqualificazione del campo sportivo salinaro.

BIBLIOTECA E ARCHIVIO: Contributo pari a 300.000,00 euro per la valorizzazione della biblioteca comunale.

ZONA I.T.T.A.: Progetto per la realizzazione di opere di messa in sicurezza del territorio a rischio dissesto idrogeologico. Un’opera fondamentale per il futuro della città. Ottenuti i primi 2.500.000,00 euro, l’Amministrazione ha richiesto al Ministero dell’Interno un secondo finanziamento di pari importo.

RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE: Il 15 novembre prossimo saranno aggiudicati i lavori che garantiranno il riutilizzo delle acque reflue depurate per l’irrigazione. Progetto da 900.000,00 euro. Dopo 50 anni, i terreni dei nostri agricoltori potranno ricevere acqua in tutti i mesi dell’anno.

SCUOLA DELL’INFANZIA QUARTIERE “SAN PIO”: Progetto entro fine dicembre, gara a gennaio 2021. L’importo di 2.400.000,00 euro per dotare il popoloso quartiere “San Pio” di una scuola dell’infanzia.

TORRE PIETRA: Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020 per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse naturali. Progetto da 350.000,00 euro per la realizzazione del Museo del Mare presso Torre Pietra.

ZONA ORNO: Lavori di fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato per la sistemazione del tratturo Regio in zona Orno. Importo 800.000,00 euro.

GARA NETTEZZA URBANA: Entro la primavera 2021, l’Aro BT3 (Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia) espleterà la gara per l’affidamento del servizio di raccolta della nettezza urbana al nuovo gestore unico.

Nonostante il rischio Covid, l’Amministrazione comunale è a lavoro in prima linea per tutelare la salute dei cittadini e per migliorare il territorio, attraverso un piano finalizzato allo sviluppo che porterà con sè buone prospettive occupazionali.

