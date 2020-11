La Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo e del prodotto Ortofrutticolo celebra il suo 60° anniversario con un ricco calendario di eventi sul web

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Torna a San Ferdinando di Puglia, in un format esclusivo, la Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo e del Prodotto Ortofrutticolo dedicata quest’anno all’innovazione sostenibile.

Dopo il successo della 59^ edizione, la manifestazione organizzata dal Comune di San Ferdinando di Puglia in collaborazione con la società concessionaria Carpe Diem Srl, torna a novembre dal 5 al 8 in una veste completamente digitale; la Fiera coglie l’occasione di ripartenza per dare inizio a un nuovo corso, innovandosi nelle forme di dialogo con l’esterno senza stravolgere i propri concetti fondanti.

Il sindaco Salvatore Puttilli ha affermato che sarà “una Fiera speciale”, che si svolgerà in modalità digitale sulla piattaforma www.fieranazionalecarciofo.com, declinando di fatto l’organizzazione della classica fiera “in presenza” tenuto conto dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e delle restrizioni imposte dal nuovo DPCM.

L’amministrazione comunale ha inteso organizzarla con forza, innanzitutto per celebrare le 60 edizioni, un anniversario importante in cui onorare una lunga tradizione e l’intraprendenza dei precursori di quella che è diventata la più importante manifestazione agricola del territorio, trasformando le nostre terre in un patrimonio fondamentale per l’economia locale e facendo diventare le eccellenze enogastronomiche e il turismo uno degli asset più importanti del motore economico dell’area ofantina. San Ferdinando di Puglia ancora una volta ha voluto essere capofila di questo territorio, dando un segnale forte in un periodo di difficoltà e incertezze.

Per questo la Fiera del Carciofo edizione 2020 si organizzerà, grazie al sostegno della Regione Puglia, anche se riformulata e ripensata esclusivamente in modalità digitale, mettendo al primo posto la sicurezza dei visitatori e degli operatori. Grande attenzione e professionalità nel presentare al pubblico del web la Piazza della Costituzione in formato “virtuale” su una piattaforma digitale che presenterà appuntamenti in streaming ed eventi studiati appositamente per questa edizione che saranno gli ingredienti principali, coltivando l’immancabile energia che si respira ogni anno in autunno a San Ferdinando di Puglia.

“Sono soddisfatto di poter comunicare che dal 5 all’8 novembre si svolgerà la 60ª edizione della Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo e del Prodotto Ortofrutticolo - ha dichiarato il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Salvatore Puttilli -. L'amministrazione comunale che rappresento ha interpretato il particolare periodo che stiamo vivendo come momento di trasformazione, cercando di cogliere le opportunità che si sono presentate e di affrontare l’emergenza come un acceleratore del cambiamento. Abbiamo deciso di non allestire la classica fiera “in persona” nel rispetto del DPCM del 24 ottobre u.s., che vieta lo svolgimento di fiere anche a carattere nazionale. Tuttavia, la Regione Puglia ci accorda la possibilità di realizzare un’edizione in modalità digitale che consente di rilanciare l'evento e rinnovarlo. Sarà una Fiera fondata sui nostri più tradizionali valori, quali la solidarietà con il distretto enogastronomico locale e con il mondo dell’enogastronomia, dando particolare attenzione al tema della sostenibilità interpretata su tutti i suoi riferimenti: ambientale, economico e sociale. Il compendio tra storia, tradizione ed innovazione sarà ben rappresentata dalla più importante novità di questa edizione: i servizi all’agricoltura, le macchine agricole, i prodotti del settore agroalimentare e i grandi vini del bacino ofantino saranno connessi in digitale con il mondo. Afferrare le occasioni per spingere il cambiamento osservando il futuro come una pagina bianca da scrivere insieme, questo ci pare il miglior modo per celebrare la nostra 60^ edizione”.

