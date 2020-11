Trinitapoli, emergenza Covid-19: tutte le nuove misure restrittive illustrate dal sindaco Losapio

TRINITAPOLI - Oggi, giovedì 5 novembre 2020, in Puglia sono stati effettuati 7.543 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 850 casi positivi: 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 55 in provincia BAT, 273 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 79 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 26 decessi: 9 in provincia di Bari, 7 in provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

LA SITUAZIONE A TRINITAPOLI - I contagi in città hanno superato i 50, come emerge dai dati della Regione Puglia, anche se dalla Prefettura lo screening dettagliato segna ancora quota 44. Non c’è pertanto nessuna novità nella giornata di oggi. Ma serve responsabilità da parte di tutti, perchè i numeri possono non definire la realtà dei contagi e la situazione che può peggiorare di giorno in giorno. (Video)

ZONA ARANCIONE DA DOMANI - Da domani entra in vigore il Dpcm del 3 novembre, che vede la Puglia in zona arancione. Ma questa amministrazione, guardando la situazione cittadina, ha deciso di intensificare i controlli in entrata ed uscita dalla città: si entra e si esce solo per comprovate ragioni indispensabili.

LE ALTRE MISURE RESTRITTIVE - Di seguito, le misure ulteriormente restrittive concertate col prefetto Maurizio Valiante ed i sindaci della BAT. Varranno da domani per i prossimi 15 giorni, con controlli ferrei e multe a chiunque trasgredisca, di qualsiasi età. Questa è l’unica possibilità che abbiamo per evitare la chiusura totale.

- Ville ed aree a rischio assembramento saranno chiuse dalle ore 8 di mattina alle ore 5 del giorno successivo. Consentiti gli accessi ai residenti e gli esercenti.

- Chiusi i giochi per bambini presso le ville.

- Sport solo individuali, bandendo lezioni all’aperto e simili.

- Chiusura di circoli e sedi di partito.

- Biblioteca chiusa, fatto salvo in sicurezza il servizio di libri in prestito.

- “Coprifuoco” alle ore 22.

- Le attività commerciali potranno restare aperte: stiamo proponendo un orario unico per la chiusura (alle ore 19), con apertura continuata per i supermercati e chiusura domenicale.

- Farmacie aperte fino alle 21.

- Ristorazione consentita solo con formula asporto (se la situazione peggiorasse provvederemo a sospenderlo) o servizio a domicilio.

- Ci saranno controlli serrati, per vigilare sui necessari comportamenti da seguire, nell'interesse di tutti.

LA SITUAZIONE NELLE STRUTTURE SANITARIE - Le strutture sanitarie sono sature. Nella sola provincia BAT abbiamo 256 ricoverati per Covid. Nessuno si senta immune dal contagio e i comportamenti siano responsabili e consequenziali alla situazione.

LE SANIFICAZIONI - Nel fine settimana saranno eseguite sanificazioni di strade e spazi pubblici.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE - Resta attivo il numero del Centro operativo comunale, per il “servizio di gentilezza” (spesa e medicinali a domicilio a disabili, anziani, malati e quarantenati): 350.1492361, a cui risponderanno i volontari della Protezione Civile.

LE REGOLE ANTI-CONTAGIO - Si ricordano le semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, corretto utilizzo della mascherina. In generale: dobbiamo stare a casa e uscire solo se necessario.

COLLABORIAMO TUTTI - Se giochiamo male la partita adesso, i mesi che verranno saranno pesantissimi. Stiamo provando ad evitare il lockdown totale e ci vuole la collaborazione di tutti: istituzioni e ciascun componente della comunità.

Trinitapoli informata, Trinitapoli sicura.

