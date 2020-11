Incendiati i mezzi della TecknoService. Losapio: «Ferma condanna per quanto accaduto. Solidarietà a ditta e lavoratori»

TRINITAPOLI - «Ferma condanna per quanto accaduto questa notte al centro di raccolta dei rifiuti. Solidarietà alla ditta che da pochi giorni ha avviato il nuovo servizio di raccolta e a tutti i lavoratori. D’accordo con la Prefettura abbiamo convocato d’urgenza un vertice dell’Osservatorio sulla legalità». Il sindaco, Emanuele Losapio, esprime sdegno per l’incendio doloso che intorno alle ore 3 ha danneggiato i mezzi della TecknoService Srl, parcheggiati presso il Ccr. (Foto - Video 1 - Video 2)

Sul posto da questa notte sono a lavoro le Forze dell’Ordine, per definire l’esatta dinamica dei fatti. Losapio, frattanto in contatto con la Prefettura BAT, ha chiesto e ottenuto, già per i primi giorni della prossima settimana, la riunione dell’Osservatorio ad hoc istituito lo scorso luglio: «Nessun atto intimidatorio e criminale potrà avere la meglio. In un momento in cui la comunità è chiamata al sacrificio a causa della pandemia, un atto del genere non deve destabilizzare: già in queste ore abbiamo pensato ad assicurare la rapida ripresa del servizio».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale