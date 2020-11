Trinitapoli, emergenza Covid-19. Il sindaco Losapio: «Rischi elevati, restiamo a casa se si può»

TRINITAPOLI - Oggi, lunedì 9 novembre 2020, in Puglia sono stati effettuati 4.103 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 730 casi positivi: 276 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, 155 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati 7 decessi in provincia di Bari.

I DATI - La Prefettura conta 55 trinitapolesi attualmente positivi. Ma la raccomandazione, oltre i numeri, è a restare a casa, tranne nei casi in cui si deve uscire per improrogabili necessità. I tanti asintomatici non permettono di controllare prudenzialmente i contagi, che aumentano. (Video)

TUTELARE GLI ANZIANI - Stiamo attenti agli anziani: evitiamo di farli uscire ed esporre a rischi pericolosi di contagio. Sono i più deboli e vanno tutelati in ogni modo.

LA QUESTIONE SCUOLE - Da oggi l’ordinanza regionale ha disposto la riapertura delle scuole. A Trinitapoli hanno ripreso le lezioni quelle dell’infanzia, per le quali la presenza non è obbligatoria ed è a scelta delle famiglie. La direzione del circolo didattico “Don Milani”, chiuso fino a mercoledì, deciderà in autonomia cosa fare da giovedì. L’istituto comprensivo “Garibaldi-Leone” riaprirà in presenza da lunedì 16 novembre.

LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - Da oggi è attiva l’Usca: un pool di sanitari raggiungerà a domicilio i positivi al Covid, per la necessaria assistenza a casa. Ma serve aumentare i test.

DRIVE THROUGH - Presso la postazione mobile attrezzata all’interno dello stadio di Margherita si effettuano i tamponi a pagamento restando nella propria auto. Il medico curante fa la prescrizione del tampone e manda la segnalazione al SISP - Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Da qui parte la prenotazione all’Usca (Unità speciale di continuità assistenziale).

I TEST RAPIDI - Anche a Trinitapoli è possibile effettuare il test rapido a pagamento, presso il convenzionato laboratorio Palazzo di Corso Trinità.

RACCOLTA RIFIUTI COVID - La raccolta dei rifiuti per i nuclei con soggetti positivi in casa è sospesa: occorre segnalare la situazione alla ditta incaricata, al numero 800.615.622, che provvederà al ritiro di appositi sacchetti sigillati per indifferenziata.

I CONTROLLI - Continueranno i controlli serrati, per vigilare sui necessari comportamenti da seguire: multe ai trasgressori di ogni età.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE - Resta attivo il numero del Centro operativo comunale, per il “servizio di gentilezza” (spesa e medicinali a domicilio a disabili, anziani, malati e quarantenati): 350.1492361, a cui risponderanno i volontari della Protezione Civile.

LE REGOLE ANTI-CONTAGIO - Si ricordano le semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, corretto utilizzo della mascherina. In generale: dobbiamo stare a casa e uscire solo se necessario.

Trinitapoli informata, Trinitapoli sicura.

