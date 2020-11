Covid-19, Trinitapoli conta 82 attualmente positivi. Ecco le nuove misure restrittive decise dal sindaco Losapio

TRINITAPOLI - Oggi, sabato 14 novembre 2020, in Puglia, sono stati effettuati 9.745 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 1.741 casi positivi: 584 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 179 nella provincia BAT, 524 in provincia di Foggia, 122 in provincia di Lecce, 262 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito. Sono stati registrati 16 decessi: 4 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. (Bollettino)

I DATI - Sale a 82 il conto dei trinitapolesi attualmente positivi, con la Prefettura che dunque ne registra 8 in più dei giorni scorsi. La raccomandazione per tutti è di uscire solo in caso di necessità, soprattutto per gli anziani che sono i più deboli e vanno tutelati in ogni modo.

IL TAVOLIERE MERIDIONALE - Il dato risulta omogeneo anche negli altri Comuni del comprensorio: San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia. Per questa ragione, anche gli altri 2 centri si sono accodati per grandi linee all’ordinanza sindacale firmata oggi dal sindaco Emanuele Losapio. Per i prossimi giorni, fino al prossimo 3 dicembre, ecco come cambiano le disposizioni:

- Negozi di vicinato (compresi alimentari e supermercati) aperti dalle ore 8 alle ore 19.

- Distributori automatici in funzione dalle ore 5 alle ore 19. Dalle ore 19 alle ore 22, solo con sorveglianza in funzione anti-assembramento.

- Panifici e forni con vendita al dettaglio aperti dalle ore 7 alle ore 19.

- Farmacie e parafarmacie dalle ore 8 alle ore 20.

- Tutto chiuso di domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali.

LE SCUOLE - Da lunedì, le dirigenze di tutte le scuole di Trinitapoli hanno deciso di riprendere le lezioni solo con didattica a distanza, eliminando per il momento la frequentazione in presenza da parte dei ragazzi.

OSSERVARE LE PRESCRIZIONI - Per i trinitapolesi affetti da Covid, si ribadisce la necessità di osservare l'isolamento prescritto. In caso di necessità sono attivi alcuni servizi utili.

RACCOLTA RIFIUTI COVID - La raccolta dei rifiuti (solo indifferenziati) viene effettuata a parte per i nuclei familiari con soggetti positivi al virus. Basta segnalare la situazione alla ditta incaricata, al numero 800.615.622.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE - Resta attivo il numero del Centro operativo comunale, per il “servizio di gentilezza” (spesa e medicinali a domicilio a disabili, anziani, malati e quarantenati): 350.1492361, a cui risponderanno i volontari della Protezione Civile.

