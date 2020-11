Covid-19, a Trinitapoli 91 positivi. Domani, scuole chiuse e mercato soppresso

TRINITAPOLI - Oggi, domenica 22 novembre 2020, in Puglia sono stati effettuati 6.677 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 1.327 casi positivi: 403 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 116 nella provincia BAT, 397 in provincia di Foggia, 151 in provincia di Lecce,197 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 32 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

I DATI - Resta a 91 il conto dei trinitapolesi attualmente positivi, accertati dalla Prefettura.

SCUOLE CHIUSE - Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al 28 novembre.

MERCATO SOPPRESSO - Domani il mercato settimanale non si svolgerà. Così è deciso a malincuore, fino al 3 dicembre.

RACCOLTA RIFIUTI COVID - I nuclei familiari con soggetti affetti da Covid non devono fare la differenziata. La raccolta dei rifiuti (solo indifferenziati) viene effettuata a parte per i nuclei familiari con soggetti positivi al virus. Basta segnalare la situazione alla ditta incaricata, al numero 800.615.622.

BOMBOLE DI OSSIGENO - Nelle farmacie del comprensorio non c’è più ossigeno. Chi avesse a casa bombole scariche le restituisca velocemente, affinché possano essere riutilizzate a beneficio di chi ne ha bisogno. Ci sono vite a rischio.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE - Resta attivo il numero del Centro operativo comunale, per il “servizio di gentilezza” (spesa e medicinali a domicilio a disabili, anziani, malati e quarantenati): 350.1492361, a cui risponderanno i volontari della Protezione Civile.

LE REGOLE ANTI-CONTAGIO - Si ricordano le semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, corretto utilizzo della mascherina. In generale: dobbiamo stare a casa e uscire solo se necessario. Dobbiamo vincere, usando la testa. Chi sbaglia e mette a rischio la comunità sarà pesantemente punito.

