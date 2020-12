A Trinitapoli 108 attualmente positivi al Covid. Numeri utili ed avvertenze per affrontare l’emergenza

TRINITAPOLI - Oggi, martedì 1 dicembre 2020, in Puglia sono stati effettuati 9.820 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 1.659 casi positivi: 577 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 567 in provincia di Foggia, 78 in provincia di Lecce, 159 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 34 decessi: 14 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. (Bollettino)

I DATI - Per la giornata di oggi, il conto della Prefettura resta a 108 attualmente positivi a Trinitapoli.

ARREDI SCOLASTICI - Nuovi arredi, banchi pittura, teatrini ed armadi per i bambini delle scuole dell’infanzia di Trinitapoli: una prima parte è stata già sistemata questa mattina presso i plessi “Agazzi”, “Lombardo Radice” e “Rodari”. Sono stati acquistati coi fondi per il diritto allo studio 2019.

NUMERI UTILI - Si ricordano i numeri utili ed avvertenze per affrontare correttamente questa fase delicata:

- Per far raccogliere i rifiuti (senza fare la differenziata) nei nuclei familiari con positivi: 0883.636310.

- Per chiedere il “servizio di gentilezza” (spesa e medicinali a domicilio a disabili, anziani, malati e quarantenati): 350.1492361 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

- Per affrontare l'isolamento domiciliare col supporto di un'equipe socio-psico-pedagogica, contattare il consultorio familiare: 388.0761181 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

BOMBOLE DI OSSIGENO - Restituire prontamente alle farmacie le bombole d'ossigeno vuote, per un pronto riutilizzo a vantaggio di chi ne ha bisogno.

LE REGOLE ANTI-CONTAGIO - Rispettiamo le semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, corretto utilizzo della mascherina. In generale: dobbiamo stare a casa e uscire solo se necessario. Chi sbaglia e mette a rischio la comunità sarà pesantemente punito.

