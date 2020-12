A Trinitapoli il numero dei positivi al Covid torna a salire, nonostante diversi negativizzati accertati nelle ultime ore

TRINITAPOLI - Oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, in Puglia sono stati effettuati 9.693 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 1.668 casi positivi: 878 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 6 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. (Bollettino)

I DATI - Malgrado diversi negativizzati accertati nelle ultime ore, passa a 127 il conto della Prefettura dei trinitapolesi attualmente positivi.

NUMERI UTILI - Si ricordano i numeri utili ed avvertenze per affrontare correttamente questa fase delicata:

- Per far raccogliere i rifiuti (senza fare la differenziata) nei nuclei familiari con positivi: 0883.636310.

- Per chiedere il “servizio di gentilezza” (spesa e medicinali a domicilio a disabili, anziani, malati e quarantenati): 350.1492361 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

- Per affrontare l'isolamento domiciliare col supporto di un'equipe socio-psico-pedagogica, contattare il consultorio familiare: 388.0761181 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

BOMBOLE DI OSSIGENO - Restituire prontamente alle farmacie le bombole d'ossigeno vuote, per un pronto riutilizzo a vantaggio di chi ne ha bisogno.

LE REGOLE ANTI-CONTAGIO - Rispettiamo le semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, corretto utilizzo della mascherina. In generale: dobbiamo stare a casa e uscire solo se necessario. Chi sbaglia e mette a rischio la comunità sarà pesantemente punito.

