Margherita, nuovi orari di apertura delle attività commerciali da oggi al 26 dicembre

MARGHERITA DI SAVOIA - Con Ordinanza n.146 del 4/12/2020 (leggi, ndr), il sindaco Lodispoto ha disposto i nuovi orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, anche al dettaglio, e degli esercizi pubblici:

- esercizi di vicinato: apertura ore 8:00 - chiusura ore 20:00;

- supermercati, ipermercati e negozi di generi alimentari: apertura ore 8:00 - chiusura ore 20:00;

- distributori automatici (cosiddetti h24): apertura ore 6:00 - chiusura ore 20:00;

- panifici e forni con vendite al dettaglio: apertura ore 7:00 - chiusura ore 20:00;

- farmacie e parafarmacie: apertura ore 8:00 - chiusura ore 21:00 (dalle ore 20:00 alle 21:00 a battenti chiusi);

Per le altre tipologie di attività (esercizi pubblici: bar, ristoranti, pizzerie, ecc...) si rimanda a quanto previsto nel DPCM 3 novembre 2020 ed Ordinanza del Ministro della Salute (area arancione).

Nelle giornate festive infrasettimanali e domenicali, sino a tutto il 26 dicembre 2020, tutte le attività di esercizio di vicinato, nonché supermercati, ipermercati e generi alimentari potranno rimanere aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00, mentre rimarranno sospesi e chiusi qualsivoglia forma di mercato rionale o vendita ambulante e dei produttori propri.

Nelle stesse giornate di cui innanzi le farmacie e le parafarmacie rimarrano aperte con gli orari innanzi specificati, mentre le edicole e le rivendite di tabacchi rimarranno aperte dalle ore 7:00 alle ore 14:00.

A tutte le sopra citate attività è data facoltà di effettuare orario continuato secondo la propria organizzazione aziendale.

L'ordinanza entrerà in vigore da venerdì 4 dicembre 2020 e rimarrà in vigore sino al 26 dicembre 2020, salvo revoca e/o ulteriori disposizioni in merito, avuto riguaardo dell’emergenza epidemiologica del territorio.

Comunicato Stampa