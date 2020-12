Montaruli: «Da giovedì 10 dicembre, riparte (al completo) il mercato settimanale di Margherita di Savoia»

ANDRIA - Una riunione in videoconferenza che, dopo una discussione approfondita e molto coinvolgente, ha portato alla decisione condivisa di far ripartire il mercato settimanale da giovedì 10 dicembre a Margherita di Savoia.

Dunque, il mercato torna al completo - settore alimentare e non alimentare - dopo la sua sospensione. Soddisfazione viene espressa dal Presidente Unibat, Savino Montaruli, e dal Presidente CasAmublanti Andria e BAT, Nicola Cannone, entrambi partecipanti alla videoconferenza, i quali hanno dichiarato: “Il sindaco Lodispoto ha ben compreso le ragioni alla base della nostra insistente richiesta di far ripartire in sicurezza il mercato settimanale del giovedì. Unitamente ed unitariamente alle altre Sigle di Rappresentanza abbiamo manifestato la massima disponibilità affinché giovedì 10 dicembre prossimo, giornata prestabilita per la ripresa del mercato, ci sia la massima attenzione e vigilanza perché il mercato venga svolto in condizioni precauzionali a tutela della salute di tutti. Un lavoro arduo e proficuo quello che sta portando alla ripresa dei mercati da troppo tempo sospesi e che ora, anche nei comuni della BAT, ex foggiano, torneranno operativi cercando di restituire dignità e diritto al lavoro ad una Categoria, quella degli Ambulanti, emarginata, umiliata e lasciata senza alcuna attenzione da parte delle istituzioni e senza alcuna forma di ristoro, come invece sta accadendo per altre categorie che seppur in modo ridimensionato comunque hanno continuato a lavorare”.

Ufficio di Presidenza CasAmbulanti