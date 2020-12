San Ferdinando, da martedì 15 dicembre torna il mercato settimanale per tutti i settori. Le modalità previste dall’ordinanza firmata dal sindaco Puttilli

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Con ordinanza n.97 del 11 dicembre 2020 (leggi), il sindaco Salvatore Puttilli ha ordinato lo svolgimento del mercato settimanale del martedì per tutti i settori: alimentare, non alimentare e misto, a decorrere dal 15 dicembre 2020, con le seguenti modalità:

- il mercato si svolgerà nell’area mercatale di via Gramsci, opportunamente transennata in modo tale da prevedere due varchi per l’ingresso e l’uscita, e sarà contingentata al fine di contenere l’afflusso degli avventori;

- gli assegnatari dovranno occupare la postazione, modificata secondo le indicazioni di sicurezza previste dai Dpcm, che sarà loro assegnata dagli Operatori di Polizia locale presenti in loco.

Per gli esercenti:

1) limitare il numero degli addetti all’interno dello stallo ad un massimo di n.3 operatori (compreso il titolare);

2) tenere n.1 operatore fisso alla cassa, il quale non dovrà, in nessun caso, venire a contatto con la merce in vendita;

3) ogni operatore dovrà indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

4) dotare il proprio stallo di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

5) coprirsi la bocca e il naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. Se non si ha un fazzoletto, usare la piega del gomito;

6) non toccare occhi, naso e bocca mentre si indossano i guanti;

7) vietare alla clientela di toccare la merce;

8) vigilare e garantire, per l’intera durata del mercato, il distanziamento interpersonale, esortando la clientela a rispettare la distanza minima di almeno un metro, procedendo nei pressi dello stallo di vendita alla esecuzione di segnaletica orizzontale, anche tramite nastro adesivo di colore giallo-nero o similare che consenta di identificare la distanza di un metro;

9) impedire alla clientela di sostare, all’interno dell’area di stallo e di quella di pertinenza dedicata all’attesa, più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

10) informare e formare i propri addetti sul protocollo comportamentale e sorvegliare che venga rispettato integralmente.

Per il cittadino:

1) aspettare il proprio turno per entrare;

2) mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro anche dentro il mercato;

3) utilizzare esclusivamente le vie di entrata e di uscita;

4) indossare la mascherina o qualsiasi altro sistema idoneo a coprire le vie respiratorie;

5) evitare di toccare la merce;

6) indossare guanti usa e getta;

7) per precauzione, all’entrata del mercato verrà misurata la temperatura corporea;

8) limitare al massimo i contatti sociali e restare nell’area mercatale il tempo strettamente necessario per gli acquisti.

Il sindaco Puttilli ha provveduto a revocare le precedenti ordinanze in contrasto con la presente.

