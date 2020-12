Comuni in zona arancione, Mennea: “Chiedo ristori anche per settore pesca e acquacoltura”

BARI – “Negli ultimi giorni la categoria dei ristoratori ha subito un duro contraccolpo a seguito della “zona arancione” istituita per 20 comuni dalla Regione Puglia, come da ordinanza n. 448 con decorrenza dall’8 dicembre al 14 dicembre 2020 (leggi, ndr). In realtà è l’intera catena produttiva che arriva fino alla ristorazione ad essere penalizzata. Per questo chiedo al Presidente Michele Emiliano che sia allargata la platea dei ristori, inserendo i codici Ateco della pesca e acquacoltura, ritenendo importante sostenere tutta la filiera”. A dichiararlo è il consigliere regionale Ruggiero Mennea.

“Occorre inserire - prosegue il consigliere regionale - tra i beneficiari dei ristori che saranno stanziati nella misura del 5% sul fatturato del 2019 anche i pescatori della provincia BAT e Foggia che hanno approvvigionato i ristoranti di Barletta, Andria e Bisceglie e del Foggiano oltre ai gestori di impianti di lavorazione di prodotti ittici e acquacoltura. Si tratta di categorie che hanno subito danni ingenti ai loro bilanci già in rosso e pur essendo penalizzati non vedranno ristori.

Come segnalato da Emanuele Quarta di UILA Pesca, i pescatori sono stati costretti a regalare o svendere il pescato invenduto dedicato alla ristorazione e non ritirato da molti ristoratori a causa di un’ordinanza improvvisa. Tale ingiustizia si aggiunge a una crisi profonda che deriva dalle incertezze provocate dalle restrizioni e dalle chiusure pregresse, basti pensare che circa il 60% dei prodotti ittici consumati generalmente nel periodo in questione approvvigionano la ristorazione”.

Ufficio stampa Ruggiero Mennea