Trinitapoli, questa domenica negozi aperti. Fiorentino: “Disposizione in previsione delle giornate di chiusura indicate nella zona rossa natalizia”

TRINITAPOLI - Negozi aperti domani a Trinitapoli. Lo ha stabilito un’ordinanza, firmata questa mattina dal sindaco Emanuele Losapio, dopo i provvedimenti emanati dal Governo ieri sera.

Nella giornata di domani, domenica 20 dicembre, le attività commerciali potranno restare aperte dalle ore 7 alle ore 20, consentendo i flussi, pur controllati e disciplinati, di acquirenti.

“La disposizione sindacale arriva in previsione delle giornate di chiusura indicate nella zona rossa natalizia, in vigore dal prossimo 24 dicembre fino al 27 dicembre - spiega l’assessore alla Attività produttive, Sabrina Fiorentino -, per riprendere dal 31 dicembre fino al 3 gennaio, ed ancora nelle giornate 5 e 6 gennaio”.

