Nella notte, incendio doloso in via Cosenza. Ferma condanna da parte dell’amministrazione comunale

TRINITAPOLI - L’amministrazione comunale esprime ferma condanna per l’incendio doloso che ha coinvolto tre auto e la facciata di una palazzina, questa notte in via Cosenza.

Intorno alle ore 2.30 sono stati dati alle fiamme i veicoli parcheggiati. Il fuoco si è poi propagato subito in altezza, a causa della scarsa larghezza della stradina, danneggiando marciapiedi e pali della luce. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che sarebbero già sulle tracce dei responsabili.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale