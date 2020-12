Covid-19, a Trinitapoli gli attualmente positivi sono 87. Da domani scatta la zona rossa

TRINITAPOLI - Dai dati della Prefettura si contano anche oggi 87 trinitapolesi attualmente positivi, 193 negativizzati dall’inizio della seconda ondata, 9 decessi.

ZONA ROSSA - Da domani, giovedì 24 dicembre, parte la zona rossa natalizia in vigore fino al 27 dicembre, per riprendere dal 31 dicembre fino al 3 gennaio, ed ancora nelle giornate 5 e 6 gennaio. Negli intervalli, saremo in zona arancione.

CONTROLLI - I controlli saranno serrati anche di notte. Così prevedono le disposizioni nazionali. Inutile correre rischi. Faremo tutti sacrifici anche personali, rinunciando al calore degli affetti.

NUMERI UTILI - Si ricordano i numeri utili ed avvertenze per affrontare correttamente questa fase delicata:

- Per far raccogliere i rifiuti (senza fare la differenziata) nei nuclei familiari con positivi: 0883.636310.

- Per chiedere il “servizio di gentilezza” (spesa e medicinali a domicilio a disabili, anziani, malati e quarantenati): 350.1492361 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

- Per affrontare l'isolamento domiciliare col supporto di un'equipe socio-psico-pedagogica, contattare il consultorio familiare: 388.0761181 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

LE REGOLE ANTI-CONTAGIO - Rispettiamo le semplici regole anti-contagio: distanza sociale di sicurezza, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani, corretto utilizzo della mascherina. In generale: dobbiamo stare a casa e uscire solo se necessario. Chi sbaglia e mette a rischio la comunità sarà pesantemente punito.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale