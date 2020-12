Palazzetto dello Sport di San Ferdinando, ultimati i lavori. L’amministrazione Puttilli realizza un sogno durato dieci anni

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Finalmente ultimati nei giorni scorsi i lavori del costruendo Palazzetto dello Sport di via Gramsci.

Una struttura sportiva attesa da circa dieci anni, finalmente portata a compimento con grande impegno e determinazione dall’Amministrazione Puttilli.

“La fase successiva per rendere funzionale l’impianto - ha dichiarato l’assessore allo Sport ed Impiantistica Sportiva, Pino Bruno - è l’acquisizione delle varie autorizzazioni, nonché la scelta della forma di gestione, che sarà condivisa con le associazioni sportive locali. Il nostro impegno continua, per valorizzare e dare impulso all’attività sportiva, quale strumento di socializzazione ed integrazione, promovendo la tutela della salute ed il benessere psicofisico, nonché creare i presupposti per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni”.

“Non è stato per nulla semplice - ha commentato il sindaco Salvatore Puttilli -, un po’ come accadde per la piscina comunale, sbrogliare, unitamente all’assessore Bruno, la matassa di un appalto venutosi a complicare nel corso degli anni. Ci è voluto impegno, capacità di mediazione degli opposti interessi e, consentitemi, competenza politico-amministrativa salda per non veder svanire nel nulla il sogno di diverse generazioni di sportivi sanferdinandesi. Ora ci siamo, qualche ultima limatura, il completamento dell’installazione di tutte le attrezzature e poi, Covid permettendo, l’agognata inaugurazione e messa in esercizio della struttura”.

