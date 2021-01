Lavori pubblici, Tedesco: «500mila euro per trasformare lo stadio in centro polisportivo»

TRINITAPOLI - «Ottenuto il finanziamento per la rigenerazione dello stadio comunale». L’assessore ai Lavori pubblici, Giustino Tedesco, annuncia l’intervento di quasi 500mila euro (370mila di fondi Cipe e 130mila di cofinanziamento comunale) che porterà alla sistemazione dell’illuminazione, delle attrezzature, della pista di atletica, del parcheggio. Nel progetto, è prevista anche la costruzione di un campo di pallavolo ed uno di pallacanestro, per rendere a tutti gli effetti la struttura già riqualificata in Via Mare un vero centro polisportivo, al servizio della cittadinanza.

