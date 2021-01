Trinitapoli, Covid-19: ecco i tamponi rapidi per tracciare il contagio

TRINITAPOLI - Test rapidi effettuati direttamente dai medici curanti: è questa l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Trinitapoli, di intesa con l’Asl BAT, per favorire il tracciamento dei pazienti a contatto con casi di positività.

Ieri pomeriggio, l’assessore alle Politiche sociali e medico di base, Maria Iannella, li ha eseguiti personalmente nei locali messi a disposizione dal Comune, accanto al poliambulatorio di via Madriglia (video, ndr). L’attività di tracciamento con test antigenici proseguirà nei prossimi giorni, per tenere sotto controllo la situazione, con la collaborazione dei medici trinitapolesi che selezionano i pazienti da esaminare. La curva epidemiologica che in città si mantiene stabile ed in linea col trend nazionale: attualmente la Prefettura conta 62 positivi, prevalentemente appartenenti a focolai familiari prontamente circoscritti.

