Giorno del ricordo: l’amministrazione comunale ricorda le vittime delle foibe

TRINITAPOLI - Alle ore 18, il sindaco Emanuele Losapio ed il presidente del Consiglio comunale, Antonietta de Lillo, hanno deposto una corona di fiori in via Isonzo, dal 2012 dedicata ai Martiri delle Foibe. In forma ristretta per le normative anti Covid e senza cittadinanza né scolaresche, l'amministrazione comunale ha celebrato così la ricorrenza del Giorno del ricordo, unitamente al Comitato “10 febbraio”, rappresentato da Giuseppe Beltotto, promotore dell’iniziativa. (Video)

Per una settimana, la facciata del Palazzo di Città resterà illuminata con fari tricolore, in memoria delle vittime della pulizia etnica nelle zone del Nord Est d’Italia, alla fine del secondo conflitto mondiale, quando in 300mila furono uccisi nelle foibe da Tito solo perché italiani, o furono costretti all’esodo da Istria, Fiume e Dalmazia. Quelle regioni, un tempo italiane, proprio il 10 febbraio 1947 furono assegnate alla Jugoslavia col Trattato di Parigi.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale