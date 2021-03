Trinitapoli, lavori pubblici: bioarchitettura e incubatore sociale per piazza della Costituzione

TRINITAPOLI - Riqualificazione di piazza della Costituzione con un progetto di bioarchitettura e costruzione di un incubatore sociale lì nei pressi: saranno questi gli interventi annunciati dall’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco, Giustino Tedesco, in seguito ad un finanziamento ministeriale di quasi 2 milioni di euro. Si tratta di un progetto presentato nel 2013, con cui l’amministrazione di Francesco di Feo partecipò ad un bando ministeriale per la riqualificazione di aree degradate. (Video)

Ottocentomila euro serviranno per migliorare la vivibilità delle aree verdi, da attrezzare opportunamente, bilanciando soleggiamento ed ombreggiamento con alberi ed elementi naturali. Un milione e 194mila euro saranno invece dall’amministrazione del sindaco Emanuele Losapio per la realizzazione di una serie di laboratori professionali, per insegnare un mestiere a giovani under 35 ed introdurli nel mondo del lavoro.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale