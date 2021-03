Delegazione di commercianti incontra il sindaco Lodispoto: strategia comune per salvaguardare salute pubblica ed economia

MARGHERITA DI SAVOIA - Una delegazione di commercianti di Margherita di Savoia, formata dai sigg. Veronica Bruni, Francesco Di Pasquale ed Alessandro Di Benedetto ha incontrato il sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto e la sua giunta.

Tra le parti è intervenuto un chiarimento, all’esito del quale si è concordato di definire una strategia comune per le prossime ordinanze, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica con quelle legate alla salvaguardia dell’economia nel settore della ristorazione.

Pertanto, si è deciso che il sindaco interpellerà personalmente i rappresentanti della categoria dei commercianti prima dell’adozione di nuove ordinanze per concordare le misure da prendere, con particolare riferimento a quelle per il fine settimana, nelle more di eventuali ed ulteriori provvedimenti regionali in materia.

Comunicato Stampa