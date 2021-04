Trinitapoli, una tenda dell’Esercito in dotazione al centro vaccinale

TRINITAPOLI - Una tenda da campo dell’Esercito Italiano, al servizio del centro vaccinale di Trinitapoli è stata allestita ieri pomeriggio nel cortile del circolo didattico “Don Milani”. Servirà a riparare i cittadini in coda per il vaccino, da sole, caldo o pioggia, in prosecuzione del percorso d’attesa già predisposto da amministrazione ed Asl nei giorni scorsi. Resterà in comodato d’uso gratuito al Comune di Trinitapoli fino a fine emergenza.

«Ancora una volta l’Esercito Italiano è al fianco dei cittadini, degli amministratori, degli italiani». Il sindaco di Trinitapoli, Emanuele Losapio, è grato alla Brigata Pinerolo in Bari - Reggimento Trani, che si è adoperata venendo incontro ad una richiesta dell’amministrazione. «Il mio ringraziamento personale va al colonnello Antonio Camerino, comandante di Stato Maggiore della Brigata Pinerolo; al colonnello Luca Carbonetti, comandante del IX Reggimento Fanteria in Trani; al capitano Lorenzo De Sario ed al generale in quiescenza Giacomo Triglione, per il suo prezioso interessamento ed il suo lavoro di mediazione».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale