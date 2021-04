Figliuolo: “Piano vaccinale della Puglia coerente con quello nazionale”. La visita alla fabbrica regionale di Dpi

BARI - È terminata con un sopralluogo nella fabbrica di Dispositivi di protezione individuale della Regione la visita in Puglia (leggi) del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, e del Capo Dipartimento Protezione Civile, Ing. Fabrizio Curcio. Al termine del sopralluogo si è tenuto un punto stampa con il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. (Video - Foto)

Figliuolo (sintesi): “Piano vaccinale della Puglia coerente con quello nazionale. La regione ha raggiunto il pieno target su over 80 e over 70. I dati della vaccinazione dei soggetti fragili sono sopra la media nazionale. L’ospedale in Fiera mi ha emozionato: è un bene pubblico altamente specializzato. In merito all’HUB Fiera, raramente ho visto un centro vaccinale così ben organizzato”.

Curcio (sintesi): “Grazie per la generosità con la quale la Puglia gestisce l’emergenza da Covid-19”.

Emiliano (sintesi): “Siamo a buon punto per candidare la Puglia ad avere una fabbrica di vaccini. Mi fa piacere che gli investimenti che abbiamo realizzato in Fiera siano stati così apprezzati”.

Press Regione Puglia