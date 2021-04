Episodio di sangue in città, Napoletano: «Sgomento per quanto accaduto. Già pronto un Piano Sicurezza da approvare in Consiglio»

MARGHERITA DI SAVOIA - «In merito all’increscioso episodio di sangue avvenuto qualche giorno fa nella nostra cittadina (video, ndr), esprimo tutta la mia inquietudine in qualità di Presidente del Consiglio comunale di Margherita di Savoia ed interpreto lo stesso sentimento di preoccupazione di tutto il Consiglio comunale della Città.

Sebbene l’episodio non sia direttamente collegato a situazioni inerenti la nostra Comunità, non possiamo esimerci dal provare sgomento per quanto accaduto sul nostro territorio.

Bene ha fatto il sindaco avv. Bernardo Lodispoto a convocare urgentemente, insieme al Prefetto della BAT dott. Maurizio Valiante, un tavolo tecnico con tutti i massimi rappresentanti delle Forze dell’Ordine per mettere a punto il potenziamento della presenza delle stesse sul territorio e per studiare un efficace piano di prevenzione degli episodi criminosi.

Come Consiglio comunale abbiamo già pronto un Piano di Sicurezza che porteremo a brevissimo in Aula per l’approvazione.

Nel frattempo, sono in via di completamento i lavori per l’installazione di telecamere di sicurezza, collegate con le sedi operative delle Forze dell’Ordine, che controlleranno tutte le vie della città a garanzia della sicurezza del cittadino.

Auspico che tali episodi non abbiano più a ripetersi, per la tranquillità della nostra cittadina da sempre lontana da situazioni di questo tipo e, soprattutto, perché viene ad essere lesa l’immagine turistica del nostro paese conosciuto da tempo immemore come ospitale ed accogliente».

GIUSEPPE NAPOLETANO (Presidente del Consiglio comunale di Margherita di Savoia)