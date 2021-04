Muoio e Scognamiglio (Gruppo misto): «Condanniamo ogni forma di violenza. Disponibili a collaborare per la sicurezza ed il bene comune»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Noi condanniamo fermamente ogni forma di violenza e di criminalità, non solo come istituzioni ma anche come cittadine e madri - dichiarano le consigliere comunali di minoranza avv. Elena Muoio e dott.ssa Rosa Scognamiglio del “Gruppo misto” -.

Come disse un grande uomo, riteniamo che “la violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruttrice”.

Nelle sedi opportune, abbiamo manifestato più volte la necessità di porre in essere iniziative ed azioni per ridurre e fermare ogni tipo di violenza e criminalità, attraverso una rete di sicurezza urbana che agisca nelle famiglie, nelle scuole ed in “strada”.

Esprimiamo la nostra disponibilità a collaborare per la sicurezza ed il bene comune, affinché non si ripetano più tristi e tragici episodi come quello che ha colpito la nostra amata città».

Comunicato Stampa “Gruppo misto” (avv. Elena Muoio - FdI, dott.ssa Rosa Scognamiglio)