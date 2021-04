Centro storico cittadino, Puttilli: «Restyling in linea con quanto programmato dalla Giunta»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Con Delibera di Giunta comunale n. 170 del 15 dicembre 2020 abbiamo approvato la progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e della messa in sicurezza di piazza Padre Pio.

Con Delibere di Giunta comunale n. 19 e 41 del 24 febbraio e del 19 marzo 2021 abbiamo approvato gli indirizzi e la progettazione dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Centro sociale “Don Tonino Bello” in piazza della Costituzione.

Con Delibera di Giunta comunale n. 61 del 21 aprile 2021 abbiamo approvato gli indirizzi per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata del Centro culturale polivalente in piazza della Costituzione, già sede della Biblioteca Civica, in cui sono in corso ed in fase di conclusione i lavori del progetto “Community Library, Biblioteca di Comunità”.

Con Delibere di Giunta comunale n. 58 e 60 del 21 aprile 2021 abbiamo approvato gli indirizzi per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata e dei marciapiedi del proseguimento di Via Nazionale e di Via Papa Giovanni XXIII (praticamente il nostro corso principale).

Se si considerano i lavori già conclusi, che hanno interessato il centro storico e cioè i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’arteria cittadina alle spalle della Torre civica ed il rifacimento e la ristrutturazione, con abbattimento delle barriere architettoniche, dei bagni pubblici, con i recenti interventi programmati ed approvati dalla Giunta possiamo affermare, in linea con le linee programmatiche di mandato, di poter mantenere quanto promesso per rifare il look del nostro centro storico.

Tutto questo nonostante il Covid.»

Dott. SALVATORE PUTTILLI (Sindaco di San Ferdinando di Puglia)