San Ferdinando, concluso il restyling del campo sportivo. Puttilli: «Dopo 30 anni, la città ha la struttura che merita»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - La riqualificazione del campo sportivo comunale di San Ferdinando di Puglia è ormai realtà a tutti gli effetti. Il vecchio e pericoloso piano di gioco in terra battuta ha lasciato il posto ad un manto erboso artificiale, le panchine a bordo campo sono state rimesse a nuovo ed anche la tribuna con 500 posti a sedere ha subito un deciso restyling. Sono invece in via di adeguamento gli spogliatoi per atleti e arbitri. L’impianto ospita anche una piccola pista di atletica che permetterà di praticare discipline come l’atletica ed il salto in lungo. Per il rinnovo della struttura, l’amministrazione comunale ha sostenuto una spesa di quasi 800mila euro, attraverso la contrazione di un mutuo. (Foto)

«Abbiamo lavorato molto, sin dal nostro insediamento - ha dichiarato Salvatore Puttilli, sindaco di San Ferdinando di Puglia -, nonostante tutte le difficoltà contingenti che abbiamo in questo momento per completare l’offerta sportiva in questa città. Mancava appunto il completamento del Palazzetto dello Sport ed ex novo questo campo sportivo atteso da oltre 30 anni. Siamo contenti che l’ultimazione dei lavori sia avvenuta senza alcun problema. Adesso attendiamo l’inaugurazione, che presumo faremo ad agosto perché sarà possibile farlo in grande stile e come merita un evento del genere».

Il campo sportivo completa l’ambizioso progetto amministrativo di recupero e rilancio delle più importanti strutture sportive cittadine.

«Se si tiene presente anche la particolarità del momento, siamo ancor più soddisfatti del traguardo raggiunto - ha spiegato Pino Bruno, assessore allo Sport -, assieme anche ad altre strutture che sono state inaugurate un po’ di tempo fa: Palazzetto dello Sport, campo da tennis comunale, restyling effettuato alla piscina comunale. Tutte strutture sportive che sono state recuperate, riqualificate e realizzate per metterle a disposizione della città e, naturalmente, delle future generazioni».

Il campo sarà dato in gestione alla Virtus San Ferdinando, società calcistica che milita nel campionato di prima categoria, ma l’impianto - spiega Gianfranco Ferreri, direttore generale - sarà a disposizione dell’intera città: «È un grandissimo regalo, perché negli anni precedenti abbiamo avuto una struttura idonea ma non perfetta. Oggi per noi si è realizzato un sogno del quale potranno beneficiare tutti i cittadini».

RUGGERO RONZULLI