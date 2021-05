Tre trinitapolesi insigniti dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Losapio: «A loro il ringraziamento della città»

TRINITAPOLI - Michele di Feo, Savino Landriscina e Giuseppe Pasquale sono i tre trinitapolesi insigniti stamattina dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Il prefetto di Barletta-Andria-Trani, Maurizio Valiante, ha conferito, nella Sala Riunioni del Palazzo del Governo a Barletta, il prestigioso titolo a 27 cittadini del territorio BAT. (Leggi, ndr)

Presente all'evento, il sindaco di Trinitapoli, Emanuele Losapio: «Tutta la cittadinanza casalina - ha osservato - è orgogliosa e ringrazia i tre insigniti: Michele Di Feo, sovrintendente della Polizia di Stato; Savino Landriscina, luogotenente Carica speciale dell'Arma dei Carabinieri; Giuseppe Pasquale, medico chirurgo specialista in radiologia. Si tratta di trinitapolesi che col loro operato, nei rispettivi settori, si sono distinti con rettitudine, impegno ed abnegazione, al servizio della comunità. A loro va il ringraziamento per l'imperituro impegno».

«La cerimonia odierna rappresenta una giornata di festa e di vicinanza tra le istituzioni e la parte sana della nostra comunità - ha dichiarato Valiante -. I 27 insigniti di questo territorio, infatti, dopo uno scrupoloso iter istruttorio, sono stati insigniti per aver fornito un validissimo contributo al Paese, distinguendosi per meriti professionali e per la dedizione profusa nel campo sociale, culturale ed economico. A loro giunge il nostro sentimento di profonda e sincera gratitudine, con il convincimento che potranno fungere da gli ambasciatori delle istituzioni nella meticolosa attività che la “squadra Stato” sta svolgendo per il miglioramento del benessere comune e la diffusione della cultura della legalità in un territorio che presenta particolari criticità. La sicurezza non può infatti prescindere dal coinvolgimento della componente civica sana del nostro territorio, perché solo attraverso la partecipazione attiva di ogni singolo cittadino e la collaborazione con le Forze dell’Ordine si potrà arginare efficacemente la diffusione di fenomeni criminali ed abbattere il muro dell’omertà». (Video, ndr)

