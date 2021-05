Fumi tossici, nuovo intervento in località Scarola. Losapio: «Punire i trasgressori in modo esemplare»

TRINITAPOLI - Ancora roghi di rifiuti in contrada Scarola, pronto intervento delle Forze dell’Ordine per domare le fiamme, anche con una lingua tagliafuoco, e investigare sulla dinamica.

“A distanza di poche settimane - afferma il sindaco Losapio - dobbiamo tornare ad intervenire per salvaguardare la salute dei nostri cittadini. Scellerati balordi ancora una volta sono riusciti ad appiccare incendi in campagna, infestando di fumi tossici la città. L’attenzione dell’amministrazione comunale resta alta, ringraziando la prontezza di intervento della Polizia locale e dei Vigili del Fuoco che in questi minuti stanno provvedendo a ripristinare la normalità. Nondimeno saremo impegnati in azioni di approfondimento investigativo per punire i trasgressori in modo esemplare”.

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale