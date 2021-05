Cimitero di Trinitapoli, al via la costruzione dei chioschi commerciali

TRINITAPOLI - “Iniziati i lavori di costruzione dei chioschi nel parcheggio del cimitero comunale di Trinitapoli”. Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Giustino Tedesco. La struttura commerciale sorgerà all’ingresso del cimitero, nell'area parcheggio.

“La progettazione del manufatto - spiega Tedesco - nasce dall’esigenza di dotare la struttura cimiteriale di idonei locali a servizio esclusivo del cimitero”. L’intervento si integra per forma, colori, struttura e tipologia alle opere preesistenti nell’area cimiteriale. L’edificio, avente tipologia in linea, ha dimensioni in pianta pari a ml 26.55 e ml 7.28. Sarà servito da un portico sorretto da colonne circolari rivestite per la loro quasi totalità in pietra di Apricena che fungerà da camminamento protetto ai quattro ambienti commerciali.

“Ancora una realizzazione di un’opera a servizio dei nostri concittadini - conclude il vicesindaco Tedesco - che va ad implementare i servizi cimiteriali, con un’ulteriore possibile fin qui assente, come la vendita in loco di fiori e piante”.

