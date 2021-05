Edilizia sociale a Trinitapoli, il plauso del Prefetto per la brillante maxioperazione delle Forze dell’Ordine

BARLETTA - “Un grande plauso ed un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine, sotto il coordinamento del Questore di Foggia, Paolo Sirna, e di intesa con la Cabina di regia istituita presso la Prefettura della BAT, per la brillante ed incisiva operazione posta in essere questa mattina a Trinitapoli che ha consentito, nell’ambito delle azioni che si stanno incisivamente dispiegando sul territorio ofantino, di sgomberare altri 10 alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente anche da noti pregiudicati”.

Lo dichiara il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, all’esito della maxioperazione di questa mattina che, sulla scia della liberazione già di cinque alloggi popolari lo scorso 15 aprile, ha portato alla restituzione al patrimonio pubblico di altri dieci alloggi che finalmente vengono restituti al circuito della legalità e potranno essere assegnati alle persone realmente bisognose in possesso dei requisiti di legge.

L’operazione di questa mattina, condotta con una sagace strategia investigativa, si è sviluppata sulla base di una meticolosa attività preparatoria di intelligence delle Forze dell’Ordine, e proseguirà incessantemente anche nei prossimi giorni.

“È sempre forte l’attenzione delle istituzioni nei confronti del territorio ofantino, particolarmente esposto alle infiltrazioni della criminalità nella vita di tutti i giorni - ha aggiunto il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante -. La nostra riconoscenza va a tutti gli uomini delle Forze dell’Ordine che stanno fronteggiando la criminalità con straordinario impegno, professionalità e senza sosta, ottenendo brillanti risultati come quello odierno, che consentono di infondere nella collettività quel necessario senso di fiducia nelle Istituzioni in vista del consolidamento di un imprescindibile e fecondo rapporto di reciprocità per l’affermazione dei valori della legalità e della sicurezza”.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani