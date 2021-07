Finalmente Margherita di Savoia è Covid free. Il sindaco Lodispoto invita ancora alla prudenza

MARGHERITA DI SAVOIA - Una bella notizia attesa da lungo tempo è divenuta realtà: in base al report di giovedì 1 luglio 2021 Margherita di Savoia è ufficialmente Covid free. Con la negativizzazione degli ultimi positivi il comune salinaro conta finalmente zero contagi: il fatto che questo obiettivo sia stato raggiunto nel primo giorno del mese di luglio è una felice coincidenza che sembra di buon auspicio per l’estate 2021.

Il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, saluta la notizia con soddisfazione ma anche con doverosa prudenza: «Siamo felici - ha dichiarato - di essere tornati dopo lungo tempo a quota zero positivi ma questo non significa che si possa abbassare la guardia né rappresenta una sorta di “liberi tutti”: osservare infatti le dovute precauzioni è un gesto di rispetto verso noi stessi, verso gli altri e verso quanti sono stati colpiti dalla piaga del Coronavirus. Pertanto invito tutti ad essere prudenti continuando a rispettare le cautele che tutti conosciamo molto bene ed assumendo comportamenti corretti soprattutto negli spazi aperti e nei luoghi pubblici. Comprendo la voglia di divertirsi dei giovani e il desiderio di tutti noi di gettarci definitivamente alle spalle questa triste pagina ma possiamo riuscirci solo attraverso una massiccia adesione alla campagna vaccinale, tanto più necessaria in considerazione dell’incremento che si registra, anche in realtà a noi molto vicine, della variante Delta».

