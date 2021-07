Covid-19, finalmente a Trinitapoli zero contagi. Il sindaco Losapio: «Continuiamo a rispettare le regole»

TRINITAPOLI - «Finalmente Trinitapoli torna ad essere un Comune libero dal Covid-19». L'annuncio del sindaco Emanuele Losapio giunge lieto, dopo la comunicazione ufficiale della Prefettura di Barletta-Andria-Trani. Dopo le ultime negativizzazioni, non risulta nessun trinitapolese attualmente positivo al coronavirus che ha bloccato il mondo negli ultimi 18 mesi.

«Ringrazio i concittadini - continua il sindaco Losapio - per la sensibilità dimostrata nelle fasi più difficili. Il pensiero va a chi non ce l'ha fatta: 30 trinitapolesi a cui qualche settimana fa abbiamo dedicato una giornata ed un ricordo con la piantumazione di altrettanti alberi. Ma ora, grazie anche ai vaccini ed alle alte temperature, finalmente ci avviamo ad uscire da questo incubo. Tuttavia, l'invito costante resta quello alla prudenza, a non esagerare, al rispetto delle regole per cancellare insieme e definitivamente la presenza del virus dalla nostra città».

