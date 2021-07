Agricoltura, arrivati gli indennizzi per le gelate 2018. Le somme saranno liquidate dai Comuni in favore delle ditte beneficiarie

TRINITAPOLI - «Sono arrivati gli indennizzi per le gelate 2018». Lo annuncia la vicepresidente regionale di Città dell’Olio, Antonietta de Lillo, dopo la comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell’Agricoltura che ha riconosciuto oltre 8 milioni di euro per gli agricoltori delle province di Bari, Taranto, Brindisi, BAT e Foggia.

I risarcimenti ministeriali si riferiscono alle gelate dell’inverno del 2018, principalmente tra febbraio e marzo. Ora, le somme erogate saranno liquidate dai Comuni in favore delle ditte beneficiarie, secondo criteri di riparto proporzionale, previa verifica dei requisiti.

«Siamo lieti di poter garantire questo sostegno ai nostri agricoltori. Tutto il comparto in queste settimane vive diverse problematiche - spiega il sindaco Emanuele Losapio -: dalla siccità, alle carenze nella vigilanza. Tutti elementi che prescindono dalle competenze comunali, ma che trovano nel Comune un attento interlocutore presso le sedi opportune, Regione Puglia e Consorzio di Bonifica per l’acqua irrigua e per il funzionamento e l’ampliamento del vascone, e presso la Prefettura per il controllo del vasto agro».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale