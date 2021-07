A Trinitapoli “sarà un’estate bellissima”. Nava, Casale, Toti e Tata, Ciardo, Izzo, De Martino, Paolantoni e Al Bano nel ricco cartellone estivo

TRINITAPOLI - “Sarà un’estate bellissima”: questa mattina nel cortile della biblioteca “Monsignor Vincenzo Morra” è stato presentato il cartellone di eventi per i prossimi mesi, organizzati all’insegna della rinascita dopo i mesi bui. Risate, cabaret, sociale, ecologia, valorizzazione dei prodotti e delle attività produttive locali, alla base del ricco calendario.

Si partirà lunedì 19 luglio, con l’inaugurazione dell’anfiteatro della legalità in Piazza Santo Stefano, quando Mariella Nava, Grazia Di Michele e Rossana Casale si esibiranno davanti al nuovo murale raffigurante 4 vittime della criminalità, i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (nel giorno del 29° anniversario della strage di Via D’Amelio), il generale Carlo Alberto dalla Chiesa e il giornalista Giancarlo Siani.

Eventi dislocati per le vie, le piazza e le sedi delle associazioni che hanno collaborato. Dal cabaret con Toti e Tata (24 luglio), Gianni Ciardo (6 agosto), Biagio Izzo, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni (9 agosto), alla festa patronale con Al Bano in Viale Vittorio Veneto (16 agosto). Non mancheranno cartelloni nel cartellone, con attenzione a sport, sociale, Comunità ospitale a settembre con i Borghi Autentici d’Italia, ecologia, intrattenimento. Tutto, per creare le condizioni per una serena estate trinitapolese, riappropriandosi degli spazi, dell’economia e della quotidianità, senza mai abbassare la guardia rispetto alle regole anti-Covid.

