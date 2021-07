Pd: «Cultura e sicurezza possono coesistere. La sede dell’ex Municipio diventi hub culturale e polo attrattivo per il turismo»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Da alcuni giorni circola insistentemente la notizia di un trasferimento della Tenenza della Guardia di Finanza nei locali dell’ex Municipio di Margherita di Savoia, scelta che ha fatto mobilitare un gruppo di cittadini attivi e attenti al patrimonio storico e culturale locale.

Mutuando il comunicato del comitato cittadino, riteniamo che la vocazione migliore per l’ex Municipio sia quella turistica e culturale, sia per ragioni storiche che identitarie.

Al contempo, riteniamo fondamentale che il presidio della Tenenza della Guardia di Finanza resti a Margherita di Savoia perché rappresenta un presidio di legalità, controllo e prestigio per il territorio stesso. Ragion per cui chiediamo al Sindaco Bernardo Lodispoto di valutare l’opportunità di una soluzione alternativa all’ex Municipio, magari valutando (tramite il Demanio) di concedere alla Tenenza della Guardia di Finanza gli appartamenti ex Salina siti in via San Francesco d’Assisi o l’ex scuola “Distaso”. Entrambi gli edifici hanno un cortile recintato, sono di proprietà pubblica e si presentano funzionali ad esigenze militari.»

PARTITO DEMOCRATICO Margherita di Savoia