Consegnata dal professor Italo Farnetani la terza Bandiera Verde nella storia salinara

MARGHERITA DI SAVOIA - Con una suggestiva ed emozionante giornata incentrata su due distinti momenti la comunità salinara ha festeggiato la consegna ufficiale della terza Bandiera Verde consecutiva della sua storia. Ed è stato proprio il Prof. Italo Farnetani, presidente del comitato tecnico scientifico che annualmente si occupa di assegnare il prestigioso vessillo, a consegnare la Bandiera Verde alle spiagge di Margherita di Savoia: la cerimonia si è svolta in mattinata presso il Copacabana Suite alla presenza di numerosi bambini, i veri e propri mattatori dell’evento. (Video - Foto)

Come è noto, la Bandiera Verde rappresenta infatti l’appartenenza al circuito delle città turistiche a misura di bambino. Il comitato tecnico esamina la sussistenza di numerosi requisiti, tra i quali la presenza di un litorale sabbioso e dai fondali bassi, attrezzature dedicate ai più piccoli, stabilimenti balneari con spazi ampi, opportunità di svago, presenza nelle vicinanze di bar, ristoranti e locali capaci di rispondere alle esigenze dei bambini. E anche quest’anno Margherita di Savoia, unica località turistica della Sesta Provincia Pugliese, si è vista attribuire l’ambito riconoscimento.

In serata, nella centralissima Piazza Libertà, si è tenuto un talk show condotto dal giornalista Savino Sguera, direttore dell’emittente televisiva Amica9, con la partecipazione del Prof. Italo Farnetani, del Sindaco di Margherita di Savoia Avv. Bernardo Lodispoto e dell’assessore al turismo Dott.ssa Francesca Santobuono sul tema “L’importanza della spiaggia sicura per i bambini”. La serata si è poi conclusa con l’esibizione di numeri circensi ed uno spettacolo musicale.

«Siamo felici ed orgogliosi - dichiara il sindaco Bernardo Lodispoto - per la conferma di questo simbolo di eccellenza che è stato conferito alla spiaggia di Margherita di Savoia ed in particolare sono fiero che la nostra spiaggia sia l’unica nella nostra Provincia ad aver ricevuto tale riconoscimento. Siamo molto soddisfatti della partecipazione che c’è stata all’evento soprattutto da parte dei bambini, che hanno aderito con entusiasmo a questa bella iniziativa. Approfittando dell’autorevole presenza in loco del Prof. Italo Farnetani ne ho approfittato per porre ufficialmente la candidatura di Margherita di Savoia per ospitare la cerimonia nazionale di proclamazione delle Bandiere Verdi per il prossimo anno.».

