Trinitapoli, stasera il gran concerto di Al Bano. Attivate tutte le misure anti Covid

TRINITAPOLI - Concerto di Al Bano gratuito ed in sicurezza, questa sera alle ore 21.30 in Viale Vittorio Veneto. Ingressi contingentati e controllati per ottemperare alle vigenti disposizioni anti contagio.

Unico accesso da Viale Vittorio Veneto, altezza Via Verga, con passaggio attraverso i tornelli vigilati da Polizia Locale, Protezione Civile per il controllo del Green Pass.

Sono 1.400 i posti a sedere (300 vuoti secondo il piano safety). Al completamento, non sarà possibile accedere oltre. Posti riservati per disabili motori, a cui disposizione ci saranno i volontari della Croce Rossa.

Con apposita ordinanza, è vietata per tutta la serata vendere e somministrare alcolici e superalcolici, e bevande in bottiglie di vetro.

