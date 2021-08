Inaugurato il nuovo campo sportivo di San Ferdinando. Puttilli: «Lo avevamo promesso, lo abbiamo realizzato»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Alla presenza dei consiglieri regionali Filippo Caracciolo e Francesco Ventola, del Presidente regionale del CONI Angelo Ciliberto e dei testimonial dell’evento, i campioni di calcio Salvatore (detto Totò) Schillaci e Stefano Tacconi, è stato inaugurato a San Ferdinando di Puglia il rinnovato campo sportivo sito in Via Trinitapoli. (Foto)

Oltre al necessario adeguamento dell’impianto alle norme vigenti, molti i lavori effettuati: nuovo rettangolo di gioco in erba artificiale, nuova tribuna, nuovi spogliatoi, pista di atletica (100 metri) e pedana per il salto in lungo.

Grande entusiasmo del pubblico presente sugli spalti, accorso al nuovo campo sportivo sanferdinandese regolarmente munito di Green Pass. Dopo la benedizione impartita dal parroco Don Mimmo Marrone, sul terreno di gioco hanno sfilato le associazioni sportive locali che hanno partecipato attivamente alla premiazione delle vecchie glorie del calcio locale.

A seguire, la squadra composta da amministratori e dipendenti ha sfidato gli ex calciatori del San Ferdinando in un incontro di beneficenza organizzata per raccogliere fondi a favore del piccolo Marco affetto da SMA.

Una magnifica giornata all’insegna dello Sport che, così come recita la targa scoperta subito dopo il taglio del nastro, garantisce alla comunità “la crescita del benessere fisico ed educativo e della coesione sociale delle presenti e future generazioni”.

«Siamo ovviamente contenti del risultato raggiunto - ha sottolineato il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Salvatore Puttilli -. Lo avevamo promesso, lo abbiamo realizzato, peraltro durante la pandemia.

Desidero ringraziare per il lavoro svolto l’assessore allo Sport Pino Bruno, tutta la Giunta e i Consiglieri comunali che hanno approvato i relativi provvedimenti, il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune, il Direttore dei Lavori e l’impresa Edil Costruzioni. Come sindaco, sono fiero di donare alla comunità, a tutta la comunità, a prescindere dalle appartenenze politiche o ideologiche, una struttura pubblica tanto attesa… Tutta San Ferdinando la meritava».

Prossimo appuntamento l’11 settembre per l’inaugurazione del Palazzetto dello Sport.

GAETANO DALOISO