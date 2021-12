Recupero impianti sportivi comunali, Caracciolo: «300mila euro per Andria, Barletta e Margherita di Savoia»

BARI - “La Regione Puglia ha stanziato 300mila euro per interventi di messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali di Andria, Barletta e Margherita di Savoia”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD, Filippo Caracciolo.

“Le proposte presentate dai tre comuni della BAT - afferma Caracciolo - sono rispondenti ai requisiti richiesti dal bando. Entrando nel dettaglio, centomila euro saranno destinati sia al comune di Andria, per il Palazzetto dello sport, che a quello di Margherita di Savoia per il campo sportivo “Piazzolla”. 89.500 è invece la cifra della quale beneficerà il comune di Barletta, da destinarsi all’impianto sportivo per il Calcio a Cinque, ubicato nel parco Dicuonzo in viale Dante Alighieri”.

“La Regione Puglia - conclude il consigliere regionale - conferma la sua attenzione verso il mondo dello sport con un atto concerto. La possibilità di crescita di tutte le discipline passa anche dal recupero delle strutture esistenti”.

Comunicato Stampa