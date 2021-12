Margherita, aumentano i casi di Covid. Il Sindaco dispone la chiusura dei centri di aggregazione ed invita ad indossare mascherine FFP2 ovunque

MARGHERITA DI SAVOIA - «Nella giornata odierna si sono registrati all’incirca 50 casi di positività in più rispetto a quelli già esistenti e pertanto il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria, ha disposto la chiusura della villa comunale, di piazza Nassiriya nonché la sospensione delle visite della Casa di Babbo Natale presso la chiesa Maria SS. Ausiliatrice.

Inoltre, invita la cittadinanza a rispettare le norme sui dispositivi di sicurezza indossando sia in luoghi chiusi che aperti mascherine FFP2, più protettive, evitando di creare assembramenti nei bar, nei locali e nei ristoranti.

Purtroppo, la situazione sta diventando sempre più critica e per non rendere vani i sacrifici fatti fino ad oggi si chiede la massima collaborazione. Siamo in un periodo di festa e tutti vogliamo stare con i nostri cari. Facciamolo in sicurezza.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.»

Comunicazione del Sindaco