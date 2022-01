Lavori pubblici a Trinitapoli: rifacimento per 18 chilometri di strade più sicure

TRINITAPOLI - «Sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale nelle principali zone cittadine che necessitano di manutenzione: 200mila euro per circa 18 chilometri di asfalto da sistemare, a vantaggio della viabilità e della sicurezza di pedoni ed automobilisti». Il sindaco Emanuele Losapio descrive i lavori già in corso d’opera, in attesa di farne partire altri. Saranno effettuate scarificazione del tappetino di usura esistente, bitumazione, stesura del nuovo tappetino di usura, e, in alcuni casi, anche la rimozione e la ricostruzione dei marciapiedi esistenti. Nel frattempo, è già in programma la partecipazione ad un ulteriore progetto denominato “strada per strada”, con 540mila euro già assegnati dalla Regione. (Foto)

In questi giorni sono in esecuzione i lavori presso le prime 14 vie: Corso Garibaldi; Via Gramsci, Via Crispi; Via Zuppetta; Via Nicotera; Via Saffo; Via De Amicis; Via Bixio; Via Marsala; Via Cellini; Via Torino; Via Don Minzoni; Via Cosenza; Via San Francesco.

Successivamente, partiranno i lavori su altre 26 strade: Via Devoto; Via Mercadante; Via Cimarosa; Via Mascagni; Via Donizetti; Via Ponchielli; Via Boito; Via Giordano; Via Regina; Via Repubblica; Via Fermi; Via Rossini; Via Meucci; Via Giammino; Via Purita; Via Piccini; Via Roma; Via Palestro; Via Mulini; Largo Reali Saline; Via Pitagora, Via Montuori; Via Tammeo; Via Caprera; Via Capitano Leone, Via Staffa.

“STRADA PER STRADA” - La Regione Puglia ha assegnato inoltre 540mila euro a Trinitapoli nell’ambito del progetto “Strada per strada”, che riguarderà tre zone del centro abitato nelle quali migliorare la sicurezza. Rifacimento stradale e sistemazione dei marciapiedi, nella zona Ovest: Via XX Settembre; Via I Maggio; Via Cavour; Via Mazzini; Via Casalvecchio; Via Salpi; Via delle Forze Armate. La seconda area interessata ricade nella zona Est: Via Aldo Moro; via Barletta e buona parte di via Mandriglia. La terza zona posta nella parte Sud interessa Via Leone XII; Via Cairoli; lo svincolo che immette al Cavalcaferrovia e lo stesso Cavalcaferrovia, unico accesso dell’abitato al Cimitero di Trinitapoli.

«Nell’ambito di una rivisitazione globale della viabilità urbana abbiamo individuato, alcune strade, che per condizioni del manto stradale, della cordonatura e della pavimentazione dei marciapiedi, risultavano degne di un intervento manutentivo prioritario rispetto ad altre - spiega il sindaco Losapio -. Si tratta di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza e garantire una agevole viabilità. Lo avevamo annunciato presentando il bilancio di previsione e lo confermiamo: nei prossimi mesi Trinitapoli sarà un cantiere aperto, con 14 opere pubbliche in corso di realizzazione e con casse comunali in attivo. Chiediamo scusa per i disagi che cercheremo di limitare al massimo, ma si tratta di opere necessarie che gioveranno all’intera comunità».

COMUNE DI TRINITAPOLI Servizio di Comunicazione istituzionale