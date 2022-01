Al via i lavori per la riqualificazione energetica dell’antico Palazzo di Città

MARGHERITA DI SAVOIA - Sono stati avviati i lavori di efficientamento energetico del Vecchio Municipio: gli interventi previsti riguardano opere finanziate tramite l’utilizzo dei Fondi stanziati dal Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013” asse II, attività 2.2.

La progettazione degli interventi ha riguardato una attenta analisi dell’immobile al fine di promuovere l’efficienza ed il risparmio energetico attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.

Sono state analizzate le criticità più evidenti, alla luce delle quali sono stati decisi gli interventi necessari per portare l’edificio a un funzionamento efficiente e ottimale.

Gli interventi proposti permetteranno consistenti miglioramenti ambientali ed economici: verranno risistemati tanto l’immobile quanto gli impianti energetici attraverso l’installazione di nuovi impianti ad alto rendimento tra cui anche uno di tipo fotovoltaico; previsto inoltre un costante monitoraggio dei consumi energetici e dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili.

In questo modo si prevede di ridurre i consumi energetici da fonti non rinnovabili del 53%, aumentando per converso la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili; di ridurre del 52% le emissioni di anidride carbonica; di migliorare di ben quattro classi energetiche la classificazione dell’edificio, passando dalla classe D alla classe A2; infine di ottimizzare la spesa relativa al consumo energetico annuale del 50%.

La realizzazione dei lavori è stata affidata alla ditta Cidee Elettra di Margherita di Savoia.

«Attraverso il recupero di un finanziamento risalente al 2016 - ha dichiarato il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - abbiamo finalmente l’opportunità di provvedere ad una efficace riqualificazione energetica dell’antico Palazzo di Città. Nel frattempo, unitamente all’assessore alla pubblica istruzione Mario Braccia, stiamo mettendo in atto, al fine di usufruire dei finanziamenti PNRR, progetti riguardanti palestre scolastiche e mensa scolastica. Come sempre, per la nostra amministrazione comunale parlano i fatti».

