San Ferdinando di Puglia, nuova articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Si informa la cittadinanza che con Disposizione Commissariale del 28 gennaio 2022, a seguito di una ricognizione generale dell'orario di apertura degli uffici comunali al pubblico in atto e valutata l'opportunità di riorganizzarlo secondo una nuova articolazione che tenga conto sia delle esigenze dell'utenza e sia quelle di funzionalità dell'ente anche in considerazione della necessità di contenere la pandemia da Covid-19, si è ritenuto opportuno procedere a nuova articolazione dell'orario di apertura degli uffici comunali al pubblico così come di seguito riportato:

A decorrere dal giorno 01.02.2022, gli uffici comunali osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:



FRONT OFFICE (prenotazioni accesso agli uffici):

• dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 - alle ore 11:30;

• martedì e giovedì: dalle ore 16:00 - alle ore 17:30;

UFFICIO PROTOCOLLO

• dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 - alle ore 11:30;

• martedì e giovedì: dalle ore 16:00 alle 17:30;

UFFICI DEMOGRAFICI (anagrafe/elettorale/stato civile):

• lunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 10:00 - alle ore 11:30;

• martedì: dalle ore 16:00 - alle ore 17:30;

UFFICIO TRIBUTI - UFFICIO RAGIONERIA - UFFICIO PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA - UFFICIO AGRICOLTURA

• martedì: dalle ore 10:00 - alle ore 11:30;

• giovedì: dalle ore 16:00 - alle ore 17:30;

UFFICIO URBANISTICA

• martedì e giovedì:

- mattina: dalle ore 10:00 - alle ore 11:30;

- pomeriggio: dalle ore 16:00 - alle ore 17:30;



SERVIZI SOCIALI - UFFICIO SCUOLA

• lunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 10:00 - alle ore 11:30;

• martedì: dalle ore 16:00 - alle 17:30;

POLIZIA LOCALE

• dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 - alle ore 11:30;

• martedì e giovedì: dalle ore 16:00 - alle 17:30;

Dott. ENRICO PIO NICOLA AIELLO (Sub Commissario Prefettizio)