San Ferdinando, un’area di proprietà comunale ceduta gratuitamente all’Agenzia del Demanio per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Un’area di 1.800 metri quadri di proprietà comunale e sita in Viale degli Ulivi è stata ceduta gratuitamente all’Agenzia del Demanio per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia. (Video)

È quanto disposto dal Commissario Straordinario del Comune di San Ferdinando di Puglia, Alberto Monno, con delibera dei giorni scorsi adottata con i poteri del Consiglio comunale.

Il presidio di legalità e sicurezza pubblica dell’Arma nel comune ofantino, nella sua prossima configurazione, potrà favorire un miglioramento delle funzionalità operative dei Carabinieri in servizio come anche della percezione di sicurezza da parte della collettività.

La nuova sede, infatti, consentirà l’attuazione di politiche operative e strategiche di contrasto delle attività illecite connesse alla sicurezza stradale nonché l’implementazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

La nuova sede della Caserma dei Carabinieri era già stata individuata con atto di Giunta comunale nel 2004, mentre nello scorso mese di dicembre, a seguito di riunioni tenutesi in Prefettura, l’allora Sindaco di San Ferdinando di Puglia aveva confermato la disponibilità dell’Ente alla cessione gratuita dell’area.

Nei giorni scorsi, infine, è arrivato il provvedimento del Commissario Straordinario, in piena linea con gli indirizzi espressi dal Patto per la Sicurezza Urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata, sottoscritto nel giugno del 2021 tra il Comune di San Ferdinando di Puglia e la Prefettura di Barletta Andria Trani, proprio nell’ottica di rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni centrali, le istituzioni locali e la società civile per dar vita ad un percorso di partecipazione nella gestione della sicurezza.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha reso noto di aver stanziato i fondi per la costruzione della Caserma di San Ferdinando di Puglia nell’ambito del programma “Casa del Carabiniere 2030”.

