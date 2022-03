Piscina comunale di San Ferdinando di Puglia, al via una serie di eventi. Di Lena: “Un importante segnale di positività e ripresa”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Si è concluso oggi presso la piscina comunale di San Ferdinando di Puglia il primo corso per Istruttore di Nuoto della ASI (Associazione Sport Italia).

Il corso è stato organizzato dalla NCS (Nuove Concessioni Sportive SSD) di Verona, in collaborazione con la Team Nuoto Sport Club, società che ha in affidamento dal 2019 la piscina comunale di San Ferdinando di Puglia.

Iniziato il 12 febbraio, in contemporanea tra la piscina comunale di San Ferdinando di Puglia e la piscina Sporting Club Fumane di Verona, il Corso di formazione è durato due mesi, tra lezioni teoriche e pratiche e una full immersion di tirocinio.

Guidati dai docenti ASI, i 15 aspiranti istruttori hanno concluso il loro percorso affrontando un esame finale scritto e orale.

Nonostante questo periodo di avvenimenti negativi, iniziati dal marzo del 2020, che ha visto il mondo dei gestori dell’impiantistica sportiva in grande difficoltà, con questo corso di formazione abbiamo voluto dare un importante segnale di positività e di ripresa.

Stiamo organizzando una serie di eventi con i quali cercheremo di far tornare più gente possibile nei nostri impianti.

L’8 maggio prossimo, ospiteremo la 9^ edizione del Meeting Nazionale di Nuoto Master, in collaborazione con la società sportiva Framaros Sport.

L’8 marzo scorso, in occasione della festa della donna, c’è stata una grande festa con delle lezioni gratuite di fitness in acqua.

Il 9 aprile prossimo, è in programma un Open day di apnea subacquea con Nicola Putignano, recordman di apnea subacquea.

A tutto ciò si aggiungono i vari progetti scolastici ai quali stanno partecipando in tanti, i corsi SUB la domenica mattina e l’apertura del sabato mattina per i corsi di nuoto per i bambini.

FRANCESCO DI LENA (Direttore tecnico della Team Nuoto e Presidente della NCS)