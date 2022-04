Il Prefetto sospende Sindaco, Consiglio e Giunta del Comune di Trinitapoli. Gestione dell’ente affidata ai Commissari

BARLETTA - A seguito della riunione di ieri del Consiglio dei Ministri che, su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sulla base di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Trinitapoli (leggi, ndr), quest’oggi il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, ha disposto in via cautelare la sospensione del Sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale.

La gestione dell’ente è stata affidata ai Commissari Dr.ssa Giuseppina Ferri, Viceprefetto; Dr. Salvatore Guerra, Viceprefetto Aggiunto; e Dr. Massimo Santoro, funzionario economico finanziario.

I Commissari si sono insediati in data odierna presso il Comune di Trinitapoli.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta Andria Trani