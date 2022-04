Atti vandalici contro la sede di Forza Italia di Margherita di Savoia. La Segreteria: «Non fermeranno la nostra proposta politica»

MARGHERITA DI SAVOIA - «Nella notte tra domenica e lunedì scorso, vili ignoti hanno tentato un assalto alla sede locale di Forza Italia, in via Africa Orientale. Nemmeno l’ubicazione in pieno centro ha fermato la loro ignobiltà, poiché hanno smontato e rubato la nostra insegna.

Noi abbiamo sempre inteso l’impegno politico e civico in modo rispettoso delle Istituzioni, condannando sempre ogni forma di violenza.

L’atto commesso è di una gravità inaudita che, ad ogni buon conto, non ci fermerà nell’esercizio della nostra proposta politica.

Confidiamo che gli auspici espressi siano condivisi senza indugio dalle Istituzioni locali e dalle forze politiche del nostro territorio.»

FORZA ITALIA Margherita di Savoia